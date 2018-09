Land steckt 16,5 Millionen Euro in Forschung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit Fördergeldern in Höhe von insgesamt 16,5 Millionen Euro will Thüringen noch in diesem Jahr mehr als ein Dutzend Forschungsprojekte im Land befeuern. 11,3 Millionen Euro sollen an 21 Vorhaben von Hochschulen und Forschungsinstituten gehen, wie das Wissenschaftsministerium am Freitag mitteilte. Für sechs Projekte an wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen sollen 5,2 Millionen Euro fließen.

Ein Förderschwerpunkt ist Jena mit Thüringens größter Hochschule, der Friedrich-Schiller-Universität, und verschiedenen Forschungsinstituten. Allein zwölf Projekte sind dort angesiedelt und sollen insgesamt 5,9 Millionen Euro erhalten. Vor allem soll in moderne Forschungsgeräte investiert werden - etwa in den Bereichen Optik und Medizin.

Die Uni Jena könnte auch bald zu den speziell geförderten Exzellenzclustern des Bundes gehören, mit der Spitzenforschung in Deutschland gestärkt werden soll. Eine Entscheidung darüber wird am 27. September erwartet.