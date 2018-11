Anteil zulassungsfreier Studiengänge besonders hoch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist der Anteil zulassungsfreier Studiengänge deutschlandweit am höchsten. Bei acht von zehn Studienangeboten an Hochschulen im Freistaat gibt es keine Beschränkungen wie etwa einen Numerus clausus, teilte das Thüringer Wissenschaftsministerium am Sonntag mit. Das Ministerium beruft sich auf aktuelle Statistiken der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Während in Berlin 64,4 Prozent der Studiengänge eine Beschränkung haben, gilt dies im Freistaat nur für 19,6 Prozent der Angebote. Auch in Rheinland-Pfalz (24,7 Prozent), Sachsen (26,6 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (28,5 Prozent) fällt die Quote zulassungsbeschränkter Studiengänge im Ländervergleich gering aus.