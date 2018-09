40 neue Stipendiaten der Stiftung Bildung für Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Stiftung Bildung für Thüringen bietet im 11. Stipendiatenprogramm 40 naturwissenschaftlich und technisch begabten Jugendlichen Chancen zur persönlichen Entfaltung. Die Schülerinnen und Schüler werden in einem zweijährigen Förderprogramm Hochschulen und Betriebe erkunden, die Arbeit in Fachlaboren kennenlernen und auch ein Forschungslabor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt besuchen. Am Samstag wurden sie in der Fachhochschule Erfurt feierlich begrüßt.

Das Planspiel Pol&is - Politik und internationale Sicherheit - gehört ebenso zum Programm wie eine Fahrt zum Bundestag in Berlin. Es gibt eine Kooperation mit dem Verein "ja.m - Jugend aktiv Mitteldeutschland - Verein zur Eliteförderung der Jugend", bei der vor allem auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Karriereplanung jedes Einzelnen Wert gelegt wird. Die ausgewählten Schüler haben alle einen Notendurchschnitt von 1,8 in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.