Stange: Weitere Medizinstudienplätze nur mit Landesgeld

Dresden (dpa/sn) - Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) sieht derzeit keine Chance, zusätzliche Medizinstudienplätze über den Hochschulpakt zwischen Bund und Ländern zu finanzieren. Dafür fehle schlichtweg das Geld, sagte Stange am Mittwoch in Dresden. Weitere Studienplätze könnten nur aus dem Etat des Landes finanziert werden. Hintergrund ist die noch unklare Finanzierung von 100 zusätzlichen Studienplätzen in der Medizin, die Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) unlängst ankündigte. Sachsen will damit vor allem den Ärztemangel auf dem Land beseitigen. Die Kosten für die zusätzlichen Plätze würden sich auf mindestens 20 Millionen Euro belaufen.