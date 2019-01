Ministerium: Sachsen ist beliebter Studienort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen zählt laut Wissenschaftsministerium zu den bundesweit beliebtesten Studienorten. Wie das Ministerium in Dresden am Montag unter Hinweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilte, hatte Sachsen 2017 ein Wanderungsplus von 2100 Studienanfängern. In Berlin und Hamburg war der Zugewinn mit gut 4100 und 3800 Erstsemestlern am größten, gefolgt von Hessen (2300). Insgesamt hatten zehn Bundesländer bei Studienanfängern einen positiven Wanderungssaldo.

"Die positive Wanderungsbilanz ist Beleg für die hohe Qualität der Hochschulen und der Studienbedingungen", sagte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD).