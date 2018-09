Drei sächsische Forschungscluster in Exzellenzinitiative

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In der neuen Exzellenzinitiative von Bund und Ländern sind drei sächsische Forschungscluster. Die Projekte "Physik des Lebens", "Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien" und "Zentrum für taktiles Internet" der TU Dresden gehören zu insgesamt 57 von 2019 bis 2015 an deutschen Hochschulen geförderten Forschungsvorhaben, wie das Wissenschaftsministerium in Dresden nach der Entscheidung der Exzellenzkommission in Bonn mitteilte. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) sprach von einer "außerordentlichen Leistung". Die drei weiteren Anträge der TU sowie ein Antrag der Universität Leipzig wurden nicht zur Förderung empfohlen.