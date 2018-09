Universität schließt sich Chemnitzer Imagekampagne an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Technische Universität (TU) Chemnitz hat sich nach den jüngsten fremdenfeindlichen Demonstrationen in der Stadt einer Imagekampagne für ein weltoffenes Chemnitz angeschlossen. Als Teil der Initiative "weder grau noch braun" hat die Hochschule am Dienstag ein Video mit Studenten und Mitarbeitern aus aller Welt veröffentlicht. In dem knapp vierminütigen Film stellen sich unter anderem Portugiesen, Tunesier, Ukrainer, Argentinier und Inder in ihren Landessprachen vor und erklären dann auf Deutsch: "Ich bin Chemnitz".

"Das ist unser Beitrag, um deutlich zu machen, dass Chemnitz weder grau noch braun ist", sagte Rektor Gerd Strohmeier und fügte an: "Wir sind Chemnitz". Ein Bündnis aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft in Chemnitz hatte die Aktion "weder grau noch braun" ins Leben gerufen.

An der TU Chemnitz studieren rund 11 000 Menschen. Den Angaben zufolge kommen etwa 3000 der Studierenden aus mehr als 90 Nationen. Dies entspreche einem Anteil von mehr als 25 Prozent, womit die Uni die internationalste in Sachsen sei.