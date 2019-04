Studenten der TU Braunschweig büffeln im Zirkuszelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Rund 700 Studenten der Technischen Universität Braunschweig haben am Montag ihre Vorlesung wegen der Sanierung des Audimax in einem Zirkuszelt besucht. Das rot-weiße Zelt auf dem Campus dient zwei Semester lang als Ausweichmöglichkeit. "Wir wollen Sie heute einführen in die Magie der Konstruktionstechnik - in unserem neuen Tentomax", sagte Professor Thomas Vietor. Mit Leinwand, WLAN und Heizung ist der neue Vorlesungsraum voll ausgestattet. Nur Tische gibt es nicht - die Zweitsemester schreiben auf Klemmbrettern. "Wir müssen jetzt klatschen - klopfen geht ja nicht mehr", scherzt ein Student nach der Ansprache des Professors.