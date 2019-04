Braunschweiger Studenten hören Vorlesung im Zirkuszelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Erstmals wird an der Uni in Braunschweig heute ein Zirkuszelt für Vorlesungen genutzt: Weil das Audimax saniert werden muss, wurde auf einer Rasenfläche ein großes Zelt aufgebaut. Rund 600 Maschinenbaustudenten erfahren dort am Montag mehr über die "Grundlagen des Konstruierens". Die erste Vorlesung im Zelt wird von zwei Professoren und ihren Mitarbeitern gleichzeitig gehalten.

Das Zelt mit 36 Metern Durchmesser wurde früher unter anderem vom Zirkus Sarrasani genutzt. Im Winter kann es auch beheizt werden. Bis in das kommende Jahr hinein soll das Zirkuszelt nun für Univorlesungen verwendet werden. Zum Sommer 2020 sollen die Bauarbeiten am größten Hörsaal der Uni dann abgeschlossen sein.

Mit der Sanierung des Audimax sollen brandschutztechnische Anforderungen erfüllt und die Barrierefreiheit verbessert werden. Einen Großteil der Kosten von 6,7 Millionen Euro trägt die Uni nach eigenen Angaben selbst, 900 000 Euro steuert das Wissenschaftsministerium in Hannover bei.