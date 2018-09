Begabte Schüler können nebenbei studieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Schüler ab 16 Jahren können ab Oktober wieder Uni-Luft schnuppern. Die Technische Universität Berlin (TU) lädt leistungsstarke Jugendliche ab diesem Wintersemester wieder ein, Lehrveranstaltungen kostenlos zu besuchen, wie die Hochschule mitteilte. Nach einem Semester können die Schüler auch Prüfungen ablegen, die in einem späteren Studium anerkannt werden. So können sie die Studienzeit verkürzen. Über 100 Lehrveranstaltungen stehen zur Auswahl. An diesem Mittwoch findet eine Informationsveranstaltung statt. Bis zum 1. Oktober können sich Interessierte für das Wintersemester 2018/19 anmelden.

Seit 2006 haben demnach mehr als 1800 Schüler aus Berlin und Brandenburg Lehrveranstaltungen an der TU Berlin besucht.