OECD-Bericht: Mehr Geld und mehr Männer in die Kitas

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Um den Personalmangel in Kitas zu bekämpfen, empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter anderem höhere Löhne für Erzieher und mehr Männer in dem Beruf. Der Fachkräftemangel in der Kleinkinderbetreuung habe viele Ursachen, heißt es in einem Bericht. Das seien unter anderem auch ein geringes Ansehen, fehlende öffentliche Anerkennung, schlechte Arbeitsbedingungen und begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten. Es sei ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig. Die Autoren schlagen auch vor, den vorgeschriebenen Mindestbetreuungsschlüssel zu senken.