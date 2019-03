Mehr Männer in Kitas im Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In sächsischen Kindertagesstätten sind mehr Männer im Einsatz. "Derzeit arbeiten 2752 Erzieher in unseren Einrichtungen, damit ist der Anteil von 1,5 auf 7,9 Prozent gewachsen", teilte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Freitag in Dresden mit. Der Vergleich bezieht sich auf die Jahre 2006 und 2018. Sachsen liegt damit über den Bundesdurchschnitt von 6 Prozent. Auch die Zahl der männlichen Kita-Leiter ist gewachsen: 194 Einrichtungen werden inzwischen von einem Mann geleitet, hieß es.

"Wir sind auf einem guten Weg hin zu gemischten Erzieherteams. Das ist gut so, denn Kinder brauchen Frauen und Männer als Bezugspersonen", betonte Piwarz. Auch die Zahl der Tagesväter steige. 2006 gab es nur 14 davon, 2018 waren es immerhin 118. Tagesmütter und Tagesväter betreuen Kinder im Alter bis drei Jahre: "Die ersten Tagesväter hatten mit Vorbehalten zu kämpfen, umso mehr freut es mich, dass die anfänglichen Bedenken langsam einer Akzeptanz weichen."