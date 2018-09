Regelschulen nehmen mehr Schüler mit Handicaps auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Gütersloh (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt lernen immer mehr Schüler mit besonderem Förderbedarf an den Regelschulen. An separaten Förderschulen hatten im Schuljahr 2008/09 noch 8,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler gelernt, 2016/17 waren es 5,9 Prozent gewesen. Das geht aus einer am Montag vorgelegten Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Inklusion hervor. Sachsen-Anhalt ist demnach näher an den Bundesdurchschnitt herangerückt. Er hatte im Schuljahr 2008/09 bei 4,9 Prozent gelegen und erreichte 2016/17 rund 4,3 Prozent.

Der Förderbedarf der Kinder und Jugendlichen ist sehr unterschiedlich und reicht von Lernschwierigkeiten über Defizite in der emotionalen und sozialen Entwicklung bis zur Sprache und der körperlichen und motorischen Entwicklung.