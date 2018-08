Personalausstattung an Kitas im Norden langsam besser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gütersloh/Kiel (dpa/lno) - Der Personalschlüssel an den Krippen in Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen Jahren etwas verbessert. Zum 1. März 2017 betreute eine Fachkraft rechnerisch 3,7 Kinder, nachdem es fünf Jahre zuvor 4,0 Mädchen und Jungen waren. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung zur frühkindlichen Bildung weiter hervorgeht, verbesserte sich das Verhältnis in den Kindergärten von 1:9,1 auf 1:8,4. Aus Sicht der Stiftung wären zur Betreuung zusätzlich 1580 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte erforderlich. Das würde 72 Millionen Euro jährlich kosten. Um überall professionelles Leitungspersonal zu gewährleisten, würden 373 Vollzeitstellen benötigt, für 21 Millionen Euro im Jahr.