Geringqualifizierte in Sachsen-Anhalt häufig ohne Job

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/Magdeburg (dpa/sa) - In keinem anderen Bundesland sind Menschen mit niedrigem Bildungsstand häufiger arbeitslos als in Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Jahr waren 23,7 Prozent der Geringqualifizierten im Alter von 25 bis 64 Jahren ohne Job, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit waren 9,2 Prozent in dieser Gruppe von Arbeitslosigkeit betroffen. In Bayern waren nur 5,3 Prozent der gering qualifizierten Menschen ohne Arbeit, in Baden-Württemberg 6 Prozent und in Rheinland-Pfalz 6,2 Prozent.

Als gering qualifiziert gelten alle, die ohne Schulabschluss sind oder einen Haupt- oder Realschulabschluss oder die polytechnische Oberschule abgeschlossen, aber keinen Berufsabschluss haben. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im Rahmen eines Vergleichs der deutschen Bundesländer mit anderen Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erhoben.

Über alle Bildungsbereiche hinweg waren 2017 den Angaben zufolge 6,8 Prozent der 25- bis 64-Jährigen in Sachsen-Anhalt ohne Job. Auch das ist knapp vor Brandenburg (6,7 Prozent) der höchste Wert aller Bundesländer. Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Erwerbslosenquote 3,5 Prozent. Nur 2 Prozent der Menschen mit einem Hochschul- oder Fachschulabschluss oder einem Meistertitel waren von Arbeitslosigkeit betroffen, bei mittleren Bildungsabschlüssen lag ihr Anteil bei 3,3 Prozent.