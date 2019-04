Bildungs-Truck soll Schülern digitale Arbeitswelt zeigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein riesiger Bildungs-Truck soll Schülern in Baden-Württemberg die digitale Arbeitswelt näher bringen. Von Montag an besucht der zweistöckige Lastwagen Schulen im Südwesten, wie die Initiative "expedition d" mitteilte. Hinter der Aktion stehen die Baden-Württemberg Stiftung, Südwestmetall und die Bundesagentur für Arbeit - eröffnet wurde sie am Montag von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Stuttgart. Die Schüler können sich in dem Truck mit den Themen Sensorik, künstliche Intelligenz, Robotik oder Virtual und Augmented Reality beschäftigen.