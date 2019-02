Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Digitalisierung an Hessens Schulen ist am Donnerstag ein Thema im Landtag. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will sich nach der Einigung von Bund und Ländern auf den Digitalpakt dazu äußern. Verbände, Lehrer, Schüler und Eltern warten auf ein Konzept. Geklärt werden müssen Einzelheiten zur Verteilung des Geldes im Bundesland. Fünf Milliarden Euro stellt der Bund den Ländern zur Verfügung. Das Kultusministerium rechnet damit, dass rund 70 bis 75 Millionen Euro pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Hessen gehen. Das Geld soll den Angaben zufolge vorrangig in den Aufbau von WLAN-Netzen (kabelloses Internet) in den Schulgebäuden fließen und für die Anschaffung von Präsentationstechnik verwendet werden.