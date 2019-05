Landesweiter "Tag der Handschrift" im Zeichen des Glücks

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Thema "Glück" steht im Mittelpunkt des zweiten landesweiten "Tages der Handschrift" in Hessen. Fast 1000 Schüler haben sich bereits zu der Aktion angemeldet, teilte das Kultusministerium am Montag in Wiesbaden mit. Beim ersten landesweiten "Tag der Handschrift" mussten die Kinder und Jugendlichen einen Liebesbrief schreiben.

Rund 750 Schüler aus 141 Schulen im Land hatten sich an der Aktion im Vorjahr beteiligt, die von der Stiftung Handschrift gemeinsam mit dem Kultusministerium initiiert wird. Der zweite landesweite "Tag der Handschrift" findet nun am 13. September des laufenden Jahres statt.

"Das Schreiben mit der Hand ist ein Akt, der ganz wesentlich den Denkprozess fördert", betonte Minister Alexander Lorz (CDU). Die Handschrift sei eine der grundlegendsten Kulturtechniken und ein individuelles Markenzeichen jedes Menschen. Deshalb sei es ihm ein besonderes Anliegen, das Schreiben mit der Hand so früh wie möglich zu fördern, versicherte Lorz.

"Aus meiner Sicht gehören zu den heutigen Kernkompetenzen in unserer Gesellschaft sowohl die Digitalisierung als auch das Schreiben mit der Hand", erklärte die ehemalige Schuldezernentin der Stadt Wiesbaden, Rose-Lore Scholz (CDU). "Nur wer Beides intuitiv und fließend kann, wird sich beim Verfassen von Texten auf das Denken konzentrieren können."

Mit den Herausforderungen der Digitalisierung umzugehen sei wichtig, aber die Handschrift drohe dabei als vermeintlich veraltetes Kulturgut unter die Räder zu kommen, begründete Mitinitiator Christian Boehringer die Initiative. "Wir verstehen Handschrift als Bildungsauftrag: Denn vor dem Lesen kommt das Schreiben", erklärte Raoul Kroehl von der Stiftung Handschrift.