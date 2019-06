Kultusministerkonferenz diskutiert über Abituraufgaben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Kultusminister der Länder diskutieren von heute an in Wiesbaden über drängende Themen wie einen gemeinsamen Aufgabenpool für die Abiturprüfungen. In diesem Jahr war in einigen Ländern das Mathe-Abitur als zu schwierig kritisiert worden. Bei den regelmäßigen Konferenzen der Minister und Senatoren für Bildung, Wissenschaft und Kultus stimmen die Bundesländer ihre Bildungspolitik untereinander ab. Hessen hat derzeit den Vorsitz der Kultusministerkonferenz (KMK).

Zu den weiteren Themen auf dem zweitägigen Treffen zählen die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, die geplante Masernimpfpflicht und der Nationale Bildungsrat. Außerdem sind Treffen mit Migrantenverbänden und hochrangigen Vertretern der christlichen Kirchen geplant. Hessen stellt sein Projekt "Familienklassen" vor, in denen Kinder mit Schulproblemen gezielt gefördert werden.