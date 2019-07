Hessen baut Ganztagsangebot an den Schulen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das ganztägige Betreuungsangebot an den hessischen Schulen wird ausgebaut. Zum kommenden Schuljahr 2019/20 werden 250 Schulen ihr bestehendes Angebot erweitern oder neu an dem Landesprogramm teilnehmen, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt arbeiteten damit knapp 2000 Schulen in Hessen ganztägig. Das entspreche einem Anteil von rund 72 Prozent aller möglichen Schulen. Rund die Hälfte dieser Schule biete dabei ein Ganztagsangebot an fünf Tagen in der Woche an.

Wenn sich eine Schule für das Ganztagsprogramm des Landes entschieden habe, rücke sie in der Regel auch nicht mehr davon ab, erklärte der Minister. Die Landesregierung setze aber weiter bewusst auf das Prinzip der Freiwilligkeit, betonte Lorz. Viele Eltern seien noch immer sehr zurückhaltend, wenn es darum gehe, dass ihre Kinder verpflichtend fünf Tage in der Woche bis um 17 Uhr in der Schule sein müssten.