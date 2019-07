Halbzeitbilanz zur Förderung der Bildungssprache Deutsch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Als Präsident der Kultusministerkonferenz hat Alexander Lorz (CDU) die Förderung der Bildungssprache Deutsch in den Mittelpunkt seiner Amtszeit gestellt. Heute will der hessische Kultusminister in Wiesbaden eine Halbzeitbilanz zu diesem Themenfeld ziehen und die Initiativen präsentieren, die in den nächsten Monaten noch geplant sind. Mit dem Sprachwissenschaftler und Vorsitzenden der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Roland Kaehlbrandt, will Lorz zudem gemeinsame Projekte vorstellen.