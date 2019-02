GEW: Internet-Unterricht nicht Lobbyinitiativen überlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts von Herausforderungen wie Fakenews, Cybermobbing und Datensicherheit im Internet fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Schulen besser auszustatten. "Wir müssen da massiv in die Lehrerfortbildung investieren, um Kompetenz in die Schulen zu bekommen", sagte René Scheppler von der GEW in Wiesbaden im Vorfeld des Safer Internet Day (5. Februar), eines Aktionstages für mehr Sicherheit im Internet. Kinder im Umgang mit neuen Medien zu schulen, müsse eine staatliche Aufgabe bleiben. Diese könne man nicht Lobbyinitiativen überlassen.

So gebe es beispielsweise Unterrichtsmaterialien von IT-Firmen, bei denen man "schnell merkt, dass eine bestimmte Idee von Digitalisierung in die Schülerköpfe gebracht werden soll". Auch die fehlende technische Ausstattung von Schulen sei "ein riesengroßes Einfallstor". Der Bildungsbedarf bei den Jugendlichen sei weiter hoch: Zwar hätten die Schüler oft bestimmte Kompetenzen beim Surfen und Kommunizieren über das Netz. Doch Wissen über Hintergründe und Zusammenhänge müssten sie genau so lernen wie Lesen, Schreiben und Rechnen.