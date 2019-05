Eltern, Lehrer und Schüler nennen Erwartungen an Digitalpakt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach welchen Regeln sollte das Geld aus dem Digitalpakt an Hessens Schulen fließen? Dazu wollen sich Vertreter von Lehrern, Eltern und Schülern heute in Wiesbaden äußern. Für Hessen stehen laut Kultusministerium insgesamt 372 Millionen Euro im Bund-Länder-Digitalpakt bereit. Das sind rund 74 Millionen Euro pro Jahr. Für den Digitalpakt hatte zunächst das Grundgesetz geändert werden müssen, damit der Bund Geld für die Digitalisierung von Schulen geben darf. Bildung ist in Deutschland Ländersache.