Familienminister sprechen über Kinderrechte im Grundgesetz

Weimar (dpa/th) - Die Jugend- und Familienminister der Länder wollen heute zusammen mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) die Ergebnisse ihrer zweitägigen Konferenz vorstellen. Zu den Themen des Treffens, das seit Donnerstag in Weimar läuft, gehören unter anderem die Verwendung des Geldes aus dem Gute-Kita-Gesetz in den Bundesländern und eine mögliche Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Den Vorsitz der Konferenz teilen sich in diesem Jahr Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) und Sozialministerin Heike Werner (Linke).

Am Donnerstag beschlossen die Minister eine Weimarer Erklärung, in der sie "jede Form von Diskriminierung" verurteilen und festhalten, dass Deutschland ein "vielfältiges, weltoffenes und pluralistisches Land" sei. "Das zu bewahren und auszubauen, ist auch Aufgabe von Politik", heißt es in der Erklärung.