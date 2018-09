GEW Thüringen will Ziele für die nächsten Jahre nennen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Zum Abschluss ihrer Landesvertreterversammlung in Suhl will die Bildungsgewerkschaft GEW Thüringen heute (14.00 Uhr) ihre Ziele für die kommenden vier Jahre bekanntgeben. Zuvor war die Thüringer GEW-Vorsitzende Kathrin Vitzthum am Samstag bei Wahlen mit 89 Prozent der Stimmen in ihrem Amt bestätigt worden. Damit wird sie den Landesverband weitere vier Jahre steuern. Als wichtigstes Thema der kommenden Jahre nannte Vitzthum den Lehrermangel. Sie kündigte an, sich dafür einzusetzen, dass Grundschullehrer besser bezahlt werden. Die GEW vertritt Interessen von Beschäftigten aus den Bereichen Schule, Kita, Hochschule und Erwachsenenbildung.