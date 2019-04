Lehrer fühlen sich von Grün-Schwarz im Stich gelassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - "Geht’s Ihnen gut an der Schule?" Solche Fragen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 5700 Lehren im Land gestellt. Heute will die Bildungsgewerkschaft die Ergebnisse der Umfrage zur Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelastung an den Schulen im Land vorstellen. Die Ergebnisse zeigen nach Angaben der Gewerkschaft, dass sich die Lehrer von der grün-schwarzen Landesregierung im Stich gelassen fühlen. "Nach drei Jahren Regierungszeit wurde viel versprochen und angekündigt - an der Situation am Arbeitsplatz Schule sind aber keine Verbesserungen zu spüren", teilte die GEW mit. Die Landesvorsitzende Doro Moritz will am Montag auch Vorschläge präsentieren, wie die Landesregierung die Lern- und Arbeitsbedingungen an den Schulen verbessern kann.