Lehrer beklagen mangelhafte digitale Ausstattung der Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Lehrerverband VBE sieht gravierende Mängel bei der digitalen Ausstattung der Schulen im Südwesten. Nur in vier von zehn Schulen gebe es in allen Klassenräumen WLAN und schnelles Internet, sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand am Montag in Stuttgart. Er stützte sich auf eine neue Umfrage des Instituts Forsa, an der bundesweit 1232 Schulleiter teilnahmen, darunter 251 aus dem Südwesten. Es fehlten zudem Computer und Smartphones für Lehrer und Schüler.

Fast jede fünfte Schule nutze im Unterricht Geräte, die die Schüler selbst mitbrächten. Das sieht der Verband Bildung und Erziehung kritisch: Es steige die Gefahr, dass Kinder gemobbt würden, weil sie nicht das neueste Smartphone vorweisen könnten.