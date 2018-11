Kultusministerin: Lehrermangel wegen früherer Planungsfehler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) führt den Lehrermangel in Baden-Württemberg vor allem auf Planungsfehler aus der vergangenen Legislaturperiode unter der SPD zurück. Die Pensionierungswelle habe im aktuellen Jahr ihren Höhepunkt erreicht. Die Entwicklung müsse der zuvor von der SPD geführten Kultusverwaltung aufgrund der Altersstruktur der Lehrer bekannt gewesen sein. "Auch vor diesem Hintergrund wurde versäumt, rechtzeitig Maßnahmen zur Erhöhung der Studienplätze zu ergreifen", sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte die Zeitung "Südkurier" darüber berichtet.

2017 seien mehr als 4300 Stellen durch Pensionierungen frei geworden. 2018 seien es 4100 Stellen. "Dieser enorm hohe Ersatzbedarf ist mit der Hauptgrund dafür, dass der Lehrer-Bewerbermarkt so gut wie leer gefegt ist", sagte die Sprecherin. Hinzu komme, dass sich mit einer Umstellung der Lehramtsstudiengänge 2011 die Studienzeit des Grundschullehramts verlängert habe. Deshalb gebe es jetzt vorübergehend weniger fertige Grundschullehrer. Zudem sei die Zahl der Studienplätze für das Grundschullehramt zwischen 2011 und 2016 heruntergefahren worden.

Damit sieht Eisenmann die Verantwortung für die derzeitige Misere bei der SPD, die von 2011 bis 2016 in der grün-roten Regierung das Kultusressort innehatte. Nach einer im Oktober veröffentlichten Statistik der Kultusministerkonferenz fehlen in Baden-Württemberg allein im laufenden Jahr rund 550 Lehrer. Demnach hat das Bundesland voraussichtlich noch bis zum Jahr 2022 mit einem Lehrermangel zu kämpfen. Das betrifft vor allem die Grundschulen.

SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei entgegnete, Eisenmann versuche einmal mehr, von ihrer eigenen "Unfähigkeit" abzulenken, indem sie die Schuld bei anderen ablade. "Fakt ist, dass sie zum letzten Schuljahr selbst über 1000 Lehrerstellen gestrichen hat und das trotz steigender Schülerzahlen. Das bleibt eine fatale Fehlentscheidung, die auch die Grünen bis heute nicht zurücknehmen wollen." Auch habe Eisenmann die Studienkapazitäten für das Grundschullehramt erst nach zweieinhalb Jahren deutlich erhöht, obwohl ihr der Mehrbedarf seit Beginn ihrer Amtszeit von den Gewerkschaften vorgerechnet werde.

"In ganz Deutschland herrscht aktuell Lehrermangel, und zwar nicht weil alle Menschen in Verantwortung vor Frau Eisenmann unfähig waren", sagte Flust-Blei. Alle Fraktionen seien in der vergangenen Legislaturperiode von sinkenden Schülerzahlen ausgegangen.