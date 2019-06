Arbeitslose Lehrer im Sommer vor allem in Baden-Württemberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg melden sich im bundesweiten Vergleich die meisten Lehrer während der Sommerferien arbeitslos. Im Sommer 2018 verzeichnete die Agentur für Arbeit deutschlandweit rund 6000 Arbeitslosenmeldungen zu Beginn oder während der Sommerferien. Davon entfielen 1840 auf Baden-Württemberg, 800 auf Bayern und 630 auf Rheinland-Pfalz. Das geht aus einem Bericht der Arbeitsagentur hervor. Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte wiederholt gefordert, diese Praxis, Lehrer vor den Ferien in die Arbeitslosigkeit zu schicken, zu beenden. Das Kultusministerium in Stuttgart verteidigt das seit Jahren praktizierte Vorgehen.