Zuckertüten für 13 600 Erstklässler: Schulstart am Montag

Schwerin (dpa/mv) - Rund 13 600 Erstklässler haben am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern schon vor dem offiziellen Schulstart erstmals die Schulbank gedrückt. Bei den traditionellen Einschulungsfeiern bekamen sie im Beisein von Eltern, Großeltern und Geschwistern die Zuckertüten überreicht und lernten Mitschüler und Klassenlehrer kennen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die in Schwerin eine Einschulungsfeier besuchte, wünschte allen Erstklässlern im Land alles Gute. "Eure Eltern, Geschwister und Großeltern werden staunen, wie schnell ihr jetzt größer und selbstständiger werdet und eure neue Welt erobert", zeigte sich Schwesig, selbst Mutter zweier Kinder im Schul- und Kindergartenalter, überzeugt.

Die Landesregierung sorge dafür, dass Stück für Stück überall im Land gute Lernbedingungen geschaffen werden. So gebe es mehr Geld für Lehrer und in dieser Wahlperiode würden 325 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Schulen investiert. Damit solle sich die Qualität der Schulgebäude, der Ausstattung und des Unterrichts verbessern.

Am Montag beginnt dann für insgesamt 150 000 Schüler und rund 11 500 Pädagogen im Land an 483 staatlichen und 79 freien allgemeinbildenden Schulen das neue Schuljahr. Nach Angaben von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) wurden mehr als 630 Lehrer neu eingestellt. Damit hätten zwar noch nicht alle offenen Stellen besetzt werden können, doch bestehe kein Grund, deshalb eine dramatische Lehrkräftesituation heraufzubeschwören, entgegnet sie auf Kritik der Landtagsopposition.

Die Fraktionschefin der oppositionellen Linksfraktion, Simone Oldenburg, äußerte die Hoffnung, dass die Schüler im neuen Schuljahr deutlich weniger Unterrichtsausfall haben werden als in den Vorjahren. Zudem mahnte sie erneut Änderungen beim Schülertransport an, der für alle Schüler im Land kostenlos sein müsse.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte schon vor Schulbeginn an Auto- und Motorradfahrer appelliert, gerade in den ersten Schulwochen besonders vorausschauend zu fahren. Seinen Angaben zufolge wurden im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg in Mecklenburg-Vorpommern 39 Kinder verletzt, 8 davon schwer.