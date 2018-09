Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Rund 70 Jugendliche aus ganz Mecklenburg-Vorpommern wollen von heute an Forderungen ihrer Altersgruppe an die Landespolitik formulieren und in den Landtag tragen. Das Motto der Aktion "Jugend im Landtag" lautet in diesem Jahr "Wind of Change - Wir bringen Chaos in die Ordnung". Zu den Themen gehören Schul- und Medienbildung, bessere Beteiligungsmöglichkeiten für junge Leute, Europa und die Wünsche junger Menschen für ein lebenswertes Mecklenburg-Vorpommern. Zunächst werden die jungen Leute in Workshops intern beraten, am Donnerstag wollen sie ihre Forderungen dann den Landtagsabgeordneten vorlegen und mit ihnen darüber reden. Eröffnet wird "Jugend im Landtag" von Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp (CDU) und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).