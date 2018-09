Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Gütersloh (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern werden immer mehr Kinder mit Behinderung an regulären Schulen unterrichtet, doch bleibt das Land bei der Umsetzung der Inklusion im Ländervergleich weiterhin auf dem letzten Platz. Der Anteil der Schüler, die im Nordosten noch an Förderschulen lernen, lag 2017 bei 6,0 Prozent. Das war deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt, der bei 4,3 Prozent lag, wie die Bertelsmann Stiftung am Montag in Gütersloh mitteilte. In Bremen besuchten lediglich 1,2 Prozent der Kinder eine gesonderte Förderschule. Allerdings bescheinigte die Bertelsmann Stiftung Mecklenburg-Vorpommern spürbare Fortschritte. Nur in Bremen und Thüringen ging der Anteil der an Förderschulen unterrichteten Kinder und Jugendlichen noch stärker zurück. Im Jahr 2009 besuchten im Nordosten laut Studie noch 8,8 Prozent der Schüler eine Förderschule.