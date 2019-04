FDP fordert konsequentere Reformen für Lehramtsstudium

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Das von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) vorgestellte Sofortprogramm für eine bessere Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern reicht nach Ansicht der FDP nicht aus, um die Defizite im Lehramtsstudium zu beheben. "Es braucht mehr Didaktik, mehr Praxis, mehr Medienkompetenz und vor allem: mehr Freiheit im Studium", forderte FDP-Landesgeneralsekretär David Wulff am Mittwoch in Schwerin.

Detailkorrekturen könnten die erforderliche Trendumkehr nicht herbeiführen, erklärte Wulff mit Hinweis auf die Vielzahl von Studienabbrechern gerade im Bildungsbereich. Praxisferne und schlechte Organisation des Lehramtsstudiums hätten einer Befragung zufolge an der Universität in Rostock zu den Hauptgründen für eine Exmatrikulation gehört.

Hesse hatte am Dienstag Neuerungen für das Lehramtsstudium in Rostock und Greifswald vorgestellt, mit deren Hilfe die hohe Abbrecherquote gesenkt werden soll. So sollen Studienanfänger eine individuellere Betreuung erhalten. Die Vermittlung von Fachwissen insbesondere auch in den naturwissenschaftlichen Bereichen soll einen deutlich stärkeren Bezug zum späteren Schulunterricht haben. Praktika an Schulen sollen besser in das Studium integriert und dann auch ausgewertet werden. Durch eine bessere Koordinierung der zeitlichen Abläufe soll sich die Prüfungslast für die Studenten verringern.

Knapp 1000 Abiturienten beginnen im Nordosten jährlich ein Lehramtsstudium - nicht einmal die Hälfte kommt dabei auch ans Ziel. Um den Schulunterricht abdecken zu können, muss das Land laut Hesse pro Jahr etwa 700 Lehrer neu einstellen.