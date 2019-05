Debatte um Mathe-Abitur: Online-Petition läuft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der Protest gegen eine aus Schülersicht zu schwierige Abiturprüfung im Fach Mathematik zieht auch in Mecklenburg-Vorpommern weite Kreise. So schlossen sich bis Montagmittag mehr als 3400 Unterstützer einer Online-Petitionen an. Darin wird Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) aufgefordert, den Bewertungsmaßstab herabzusetzen. Die Aufgaben seien sowohl auf grundlegendem als auch auf erhöhtem Anforderungsniveau zu schwer gewesen. "Selbst Mathematik-Lehrer beschwerten sich über die Wahl der Aufgaben", heißt es in der Begründung.

Ministeriumssprecher Henning Lipski kündigte eine Prüfung der Beschwerden an. Zunächst gelte es festzustellen, ob sich die Klagen auf die einheitlichen oder auf die landesspezifischen Prüfungsaufgaben beziehen. Auch in anderen Bundesländern, darunter Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, hatten Schüler Petitionen gestartet und dafür schon mehr als 60 000 Unterstützer gefunden. "Wenn sich so viele beteiligen, dann lässt das schon aufhorchen", sagte Leo Radloff vom Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommerns. Die Schülervertretung wolle die Aufgaben nun mit denen aus den Vorjahren vergleichen, um dann "eine fundierte Entscheidung" zu treffen.