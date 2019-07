Sommerferien beginnen in Thüringen: Verkehr noch im Rahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Beginn der Sommerferien hat am Freitag auf Thüringens Autobahnen noch nicht für größere Behinderungen gesorgt. "Es hielt sich alles im Rahmen, das Verkehrsaufkommen war zunächst nur leicht erhöht", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Nachmittag. Er rechnete erst für den (morgigen) Samstag mit stärkerem Ferienreiseverkehr. "Dann ist in den Ferienquartieren Bettenwechsel."

Für eine kurzzeitige Störung sorgte am Freitag auf der Autobahn 71 allerdings ein Camper, der einen Teil seiner Ausrüstung verloren hatte. Auf der A4 zwischen Chemnitz und Erfurt machte eine Baustelle zwischen Stadtroda und Jena-Zentrum den Autofahrern zu schaffen. Der ADAC rechnete für das Wochenende in Thüringen vor allem auf der Autobahn 4 zwischen dem Kirchheimer Dreieck, Erfurt und Dresden sowie der A9 zwischen Berlin und Nürnberg mit Staus. Wer es einrichten könne, solle nach Möglichkeit an einem Wochentag die Reise in den Urlaub antreten.

Mit der Zeugnisausgabe sind Thüringens Schüler und Lehrer in die Sommerferien gestartet. 884 allgemeinbildende und 106 berufsbildende Schulen entlassen ihre rund 244 000 Schützlinge in die sechswöchige Verschnaufpause. Das neue Schuljahr startet am 19. August. Nach der Hitze der vergangenen Wochen verspricht die erste Ferienwoche nach Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiterhin angenehme Temperaturen von bis zu 25 Grad. Urlauber sollten ihre Reise gut planen.