Ministerin Hesse geht auf "Bündnis für gute Schule" zu

Rostock (dpa/mv) – Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat dem neu gegründeten "Bündnis für gute Schule" eine engere Einbindung bei den für Mecklenburg-Vorpommern geplanten Schulreformen zugesichert. "Viele von dessen Forderungen decken sich ja mit unseren Zielen. Jetzt geht es darum, die geforderten Vorgaben für die konkrete Umsetzung vor Ort auszuarbeiten. Wir werden dabei die Kommunikation verbessern", sagte Hesse nach einem Treffen mit dem Landesverband Bildung und Erziehung (VBE), der dem Bündnis angehört und am Samstag in Rostock seine Jahrestagung abgehalten hat.

Hesse kündigte für die neue Woche ein weiteres Treffen der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe Inklusion im Landtag an. Am Grundsatz, den gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung auszubauen, werde nicht gerüttelt. "Wir sind aber bereit, an einigen Stellen weiter zu entschleunigen", sagte sie.