Wissenschaftsministerin Münch stellt Lausitz-Strategie vor

Potsdam (dpa/bb) - Eine medizinische Hochschulausbildung in staatlicher Hand und viel innovative Forschung: Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) hat in Potsdam 29 Projekte und Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Lausitz auf den Kohleausstieg vorbereitet werden soll. Ziel der sogenannten Lausitz-Strategie der Landesregierung sei es, den Wissenschafts- und Forschungsstandort auszubauen - und neue hochwertige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen, sagte Münch. Die Maßnahmen sollen aus Mitteln des Landes Brandenburg, einem Sofortprogramm des Bundes und dem Strukturstärkungsgesetz finanziert werden. Die Strategie ist das Ergebnis mehrerer Workshops und einer Konferenz.

Eines der wichtigsten Vorhaben ist eine staatliche Hochschulmedizin in Cottbus sowie der Umbau des Krankenhauses zu einem Digitalklinikum. Rund 1000 neue Arbeitsplätze erhofft sich die Regierung von beidem. Als Kosten nannte Münch 400 Millionen für den Aufbau der Maßnahmen und 50 bis 60 Millionen für den Betrieb.

Ob die Pläne umgesetzt werden können, ist derzeit noch offen. Das Ministerium wolle in den kommenden Monaten einen Entwurf vorlegen, wie eine medizinische Hochschulausbildung in staatlicher Hand aussehen könne. Zeitgleich werde mit dem Bund verhandelt, wie viele Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz nach der Verabschiedung dafür verwendet werden können. Münch war zuversichtlich, dass dies gelinge.

An der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg sind verschiedene Projekte geplant: Ein Forschungslabor für die Erforschung von Wertstoffen und ein Innovationscampus für Mikrosensorik. Partner sind unter anderem das Berliner Leibnizinstitut und das Dresdner Fraunhofer-Institut.