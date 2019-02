Weniger Studienberechtigte in Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg ist die Zahl der Studienberechtigten im Vorjahr auf 11 331 zückrückgegangen. Das seien 1 Prozent weniger als 2017, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. In den neuen Bundesländern lag der Rückgang bei insgesamt 1 Prozent und in den alten Bundesländern bei 1,9 Prozent. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gab es eine nennenswerte Zunahme um 5,1 beziehungsweise 5,1 Prozent.

Insgesamt erwarben im Vorjahr 433 000 Schüler bundesweit die Hoch- oder Fachschulreife - 8000 weniger als 2017.