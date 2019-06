Brandenburg wirbt um polnische Fachkräfte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - In den kommenden Jahren scheiden viele Lehrer in Brandenburg aus Altersgründen aus dem Schuldienst aus. Wegen zunehmender Geburten und der staatlichen Kita-Platz-Zusage werden vermehrt Fachkräfte für Kinder- und Jugendeinrichtungen gesucht. Brandenburgs Bildungsministerium will nun verstärkt um polnische Fachkräfte werben, wie aus der Antwort auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Neben der beruflichen Qualifizierung seien dafür sehr gute deutsche Sprachkenntnisse erforderlich. Gesucht werden insbesondere Lehrer in den Fächern Mathematik, Kunst, Musik, Physik, Biologie, Chemie, Englisch, Informatik und Sport.