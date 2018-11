Seit 20 Jahren wird auf Deutsch und Tschechisch gebüffelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Seit 20 Jahren kann das deutsch-tschechische Abitur am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna abgelegt werden. Zum Jubiläum kamen am Montag Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sowie sein tschechischer Amtskollege, Jindřich Fryč. "Die Schüler dieses Bildungsganges gehören zu den leistungsstärksten Abiturienten im Freistaat. Sie sind zugleich wichtige Botschafter für ein starkes Europa und für ein gemeinsames Miteinander über die Grenzen hinweg", sagte Piwarz.

An der Schule werden tschechische und sächsische Schüler sowohl auf Deutsch als auch auf Tschechisch unterrichtet. Nach bestandener Aufnahmeprüfung drücken sie von Klasse 7 bis 12 gemeinsam die Schulbank. Eigentlich sollte das Abitur bis 2023 bestehen. Am Montag verständigten sich Piwarz und Fryč darauf, das gemeinsame Projekt auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

Rund 332 Schüler haben nach Angaben des Ministerium seit Bestehen der Ausbildung das bilinguale Abitur gemacht. Momentan lernen in Pirna 198 Schüler in den beiden Sprachen.