Lehrer mäkeln an Handschrift ihrer Schüler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Handschrift der bayerischen Schüler hat sich nach Einschätzung ihrer Lehrer in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Knapp 90 Prozent der Lehrkräfte bejahten in einer Umfrage, dass Grundschüler schlechtere Voraussetzungen für die Entwicklung einer flüssigen Handschrift mitbringen beziehungsweise dass ältere Schüler nicht mehr so schnell und leserlich schreiben können wie noch vor wenigen Jahren. Zugleich sind die Lehrer nahezu geschlossen davon überzeugt, dass sich eine geübte Handschrift auf andere Kompetenzen wie die Rechtschreibung, aber auch auf die schulische Leistung insgesamt positiv auswirkt. Dies geht aus einer Studie hervor, die der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) am Dienstag in München vorstellte.