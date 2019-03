Schüler und Lehrer zufrieden mit ersten Winterferien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach den ersten Winterferien in der rheinland-pfälzischen Geschichte ziehen Schüler- und Elternvertreter ein positives Fazit. "Die Eltern wollten die Ferien haben und bislang hat uns keine Kritik erreicht", sagt Landeselternsprecher Thorsten Ralle. Auch die Schüler sind zufrieden: Sie finde die Winterferien gut, sagte eine Sprecherin der Landesschülervertretung. Die freie Zeit könne man gut zum Lernen nutzen.

Mit der Einführung von Winter- und Pfingstferien hatte das Bildungsministerium die Länge der Unterrichtsblöcke aneinander anpassen wollen. Da das Osterfest in den Jahren 2019, 2020 und 2022 relativ spät im Jahr liegt, wurden in diesen Jahren - jeweils in der Woche vor Fastnacht - zusätzliche Winterferien eingeplant. Kritik an der Neuregelung der "kleinen Ferien" kam damals wie heute von Lehrervertretern.