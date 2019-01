Schüler können kostenlos Online-Lexika nutzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Schüler und Lehrer in Rheinland-Pfalz können seit Jahresbeginn in einem redaktionell geprüften Online-Nachschlagewerk recherchieren. Das Projekt läuft zunächst zwei Jahre und bietet Zugang zu verschiedenen digitalen Angeboten von Brockhaus, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte.

Neben einem Kinderlexikon stehen auch ein Jugendlexikon sowie eine Enzyklopädie auf dem Server des Landes zur Verfügung. Das Ministerium übernimmt die Kosten von rund 200 000 Euro bis 2021. Recherchekompetenz gehöre zu den Schlüsselqualifikationen, auch um sogenannte Fake News zu entlarven, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) laut Mitteilung.