Prüfung von muslimischer Kita: Landesamt legt Ergebnisse vor

Mainz (dpa/lrs) - Nach Überprüfung der einzigen muslimischen Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz will das Landesjugendamt heute sein Ergebnis vorlegen. Die Behörde hat die Betriebserlaubnis der Al-Nur-Kita in Mainz überprüft, nachdem ihrem Trägerverein, dem Moscheeverein Arab Nil Rhein, Kontakte zu islamistischen Kreisen vorgeworfen worden waren. In der Kita mit 24 Plätzen werden zurzeit 18 Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut.

Der Moscheeverein Arab Nil Rhein legte dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die geforderte Stellungnahme zu den Vorwürfen vor. Dabei geht es um Hinweise des Verfassungsschutzes zu Bezügen zur Muslimbruderschaft und zum Salafismus.

"Die Bedingungen für einen Widerruf der Betriebserlaubnis vom 2.2.2009 sind nicht gegeben", sagte der Vorsitzende des Moscheevereins, Samy El Hagrasy, der Deutschen Presse-Agentur. Die Kita erfülle alle Auflagen, das Kindeswohl werde garantiert. Und der Träger, also der Moscheeverein, dürfe nicht aufgrund einzelner Ereignisse in der Vergangenheit, sondern müsse in seiner Gesamtheit beurteilt werden. Der Verein habe sich in Mainz seit seiner Gründung für den Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen eingesetzt, auch für den Dialog mit Juden und Christen.