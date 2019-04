Nächste Instanz bestätigt: Muslimische Kita muss schließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - Die Schließung der einzigen muslimischen Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz steht endgültig fest. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz bestätigte in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss (Az.: 7 B 10490/19.OVG) eine vorangegangene Entscheidung des Mainzer Verwaltungsgerichts und wies eine Beschwerde des Trägervereins dagegen ab. "Es gibt kein weiteres Rechtsmittel", sagte ein OVG-Sprecher. Der Beschluss sei unanfechtbar.

Auch das OVG kam zu dem Schluss, dass das Wohl der in der Einrichtung betreuten Kinder gefährdet ist und der Trägerverein gegen Auflagen verstoßen hat. Das Landesjugendamt hatte die Schließung ursprünglich zum 31. März angeordnet, das Verwaltungsgericht hatte eine Duldung des Betriebs bis Ende April - also bis zum (heutigen) Dienstag - verfügt.