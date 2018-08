Kita-Betreuung in fünf Jahren deutlich verbessert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gütersloh/Mainz (dpa/lrs) - Die pädagogische Betreuung von Krippen- und Kindergartenkindern in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen fünf Jahren nach einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung deutlich verbessert. Der am Dienstag veröffentlichte Ländermonitor der Stiftung sieht das Land bei den Krippenkindern auf Platz drei, bei den Kindergartenkindern über drei Jahren auf Platz acht.

Eine bessere Betreuung von Krippenkindern gebe es sonst nur noch in Baden-Württemberg und Bremen, heißt es in der Studie. Auf eine Fachkraft entfielen zum Stichtag am 1. März vergangenen Jahres 3,5 Kinder unter drei Jahren. 2012 lag dieses Verhältnis bei 1 zu 4,0. Bei Kindern über drei Jahren kommen auf eine Erzieherin durchschnittlich 8,6 Kinder. Das ist wie bei den Krippenkindern derselbe Wert wie ein Jahr zuvor. Allerdings musste 2012 eine Fachkraft noch im Schnitt 9,7 Kinder betreuen.

Zur Umsetzung der von den Experten empfohlenen Personalschlüssel von 1:7,5 (Kindergarten) oder 1:3,0 (Krippen) fehlen in den Kindergärten rechnerisch 2569 Fachkräfte; in den Krippen sind es 2050. Die Kosten dafür werden mit insgesamt 208 Millionen Euro beziffert.