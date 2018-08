Gut die Hälfte der Schüler leiht Schulbücher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - An der freiwilligen Schulbuchausleihe nimmt in Rheinland-Pfalz mehr als jeder zweite berechtigte Schüler teil. Nach vorläufigen Zahlen sind es im laufenden neuen Schuljahr 58 Prozent, wie das Bildungsministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In absoluten Zahlen haben von rund 423 000 Berechtigten 247 000 Schüler Schulbücher ausgeliehen.

Die höchsten Beteiligungsquoten gibt es in den Klassen fünf bis zehn (Sekundarstufe I) mit 69 Prozent und an den Berufsbildenden Schulen mit 65 Prozent. Von den Grundschülern haben sich nur 43 Prozent Bücher ausgeliehen. Laut Ministerium könnte dies an den niedrigeren Anschaffungskosten bei Lernmitteln in den ersten vier Klassen liegen.

Rund 90 000 Kinder aus Familien mit geringem Einkommen haben kostenlos Schulbücher ausleihen können. "In 157 000 Fällen haben die Eltern einen Beitrag zu den Lernmitteln geleistet", ergänzte das Bildungsministerium. Diese jährliche Gebühr liege bei einem Drittel oder Sechstel des offiziellen Ladenpreises. Die Ersparnis für Familien könne teils 100 Euro pro Jahr übersteigen.

"Die Schulbuchausleihe entlastet damit die Eltern und steigert gleichzeitig die Chancengerechtigkeit in der Bildung", urteilte das Ministerium. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer, sagte: "Ideal wäre, wenn die Bücher den Schülern generell kostenlos zur Verfügung gestellt würden wie in manchen anderen Bundesländern. Bei der finanziell angespannten Lage von Rheinland-Pfalz ist es aber gut, dass es auch mit der Schulbuchausleihe eine Entlastung für Eltern gibt."

Das Leihsystem war in Rheinland-Pfalz vom Schuljahr 2010/2011 an eingeführt worden. Kritiker warnten anfangs vor zu hohen Kosten.