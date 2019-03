Fast alle Schulleiter in Rheinland-Pfalz mit Beruf zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Mainz (dpa/lrs) - Trotz zunehmender Belastungen ist die große Mehrheit der Schulleiter in Rheinland-Pfalz nach einer Umfrage im Auftrag der Lehrergewerkschaft VBE mit ihrem Beruf zufrieden. Die am Donnerstag beim Schulleiterkongress des Verbands Bildung und Erziehung vorgestellte Erhebung des Instituts Forsa ergab, dass 95 Prozent der Schulleiter ihren Beruf sehr gerne oder eher gerne ausüben. Allerdings gaben 46 Prozent an, dass es für fast alle Lehrkräfte Mehrbelastungen durch neue Herausforderungen und Anforderungen gebe, etwa durch Inklusion, Integration und andere Aufgaben.

Lehrermangel wurde von 51 Prozent der Befragten als größtes Problem genannt. Danach folgten bei der Möglichkeit von Mehrfachnennungen Inklusion und Integration (29 Prozent), Gebäudeprobleme (21 Prozent), und Eltern (16 Prozent). Jeweils zehn Prozent nannten die Bildungspolitik oder das Verhältnis zu Behörden und das Verhalten der Schüler. Zunehmende Ausfälle aufgrund von körperlichen Erkrankungen sahen 34 Prozent, aufgrund von seelischen Erkrankungen 36 Prozent.

Unterstützt fühlen sich 92 Prozent der Schulleiter von ihrem Lehrerkollegium und 76 Prozent von den Schülern. In Rheinland-Pfalz wurden 101 Schulleiter allgemeinbildender Schulen befragt, bundesweit waren es 1232.

Der rheinland-pfälzische VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold erklärte zu den Ergebnissen der Umfrage: "Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind Mängelverwalter, die in einem bemerkenswerten Kraftakt dafür sorgen, dass der Schulbetrieb weiterlaufen kann." Besonders an Grundschulen gestalte sich die Situation kritisch.