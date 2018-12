Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - An 69 rheinland-pfälzischen Schulen hat das Landesnetzwerk "Schlau" bislang mit Workshops für die Akzeptanz sexueller Vielfalt geworben. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Große Anfrage der AfD hervor. Der Name des Netzwerks mit Sitz in Mainz steht für: Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung. Gegründet wurde das Netzwerk nach eigenen Angaben 2009. Lokale Gruppen in Mainz, Trier und Kaiserslautern nahmen im Jahr darauf ihre Arbeit auf.