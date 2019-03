Tullner stellt Pläne zur Digitalisierung der Schulen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Bildungsminister Marco Tullner (CDU) will konkrete Pläne vorstellen, wie Sachsen-Anhalt die Hilfen des Bundes zur Digitalisierung der Schulen verwenden will. Es wird erwartet, dass der Bundesrat heute der nötigen Grundgesetzänderung zustimmt. Die Kultusministerkonferenz (KMK) will den Digitalpakt danach bei einer Pressekonferenz in Berlin vorstellen. Nach Sachsen-Anhalt sollen bis 2022 rund 130 Millionen Euro fließen. Mit dem Geld soll zum Beispiel neue Technik an den Schulen angeschafft werden. Über die Grundgesetzänderung war lange gestritten worden. Es geht um das Kooperationsverbot, dass dem Bund bislang ein Engagement in der Länderdomäne Bildung verbietet.